Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Копейске

Двое детей пострадали в лобовом столкновении авто на улице Мира в Копейске. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
Авария произошла 10 января около 10:30. Столкнулись Nissan X-Trail, которым управлял 76-летний водитель, и Hyundai Getz, за рулём которого был 35-летний мужчина.
«В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Getz 2008 и 2017 года рождения получили телесные повреждения», — рассказали в ГИБДД.
Напомним, ранее в Магнитогорске 7-летний мальчик скатился на ледянке прямо под колёса машины. Ребёнок пострадал.