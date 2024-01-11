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Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Копейске

Иномарки столкнулись на улице Мира.
Источник: отдел ГИБДД по г. Копейску

Двое детей пострадали в лобовом столкновении авто на улице Мира в Копейске. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Авария произошла 10 января около 10:30. Столкнулись Nissan X-Trail, которым управлял 76-летний водитель, и Hyundai Getz, за рулём которого был 35-летний мужчина.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Getz 2008 и 2017 года рождения получили телесные повреждения», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, ранее в Магнитогорске 7-летний мальчик скатился на ледянке прямо под колёса машины. Ребёнок пострадал.