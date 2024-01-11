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Мэрию Екатеринбурга наказали за машины, которые испортил гейзер кипятка

Свердловский областной суд поставил сегодня точку в деле 2021 года: тогда в июле в Екатеринбурге на улице Гоголя во время опрессовок неожиданно забил гейзер кипятка, из-за чего повреждения получили две стоявшие неподалеку иномарки.

«Поток горячей воды вместе с кусками асфальта, камнями и песком обрушился на припаркованные машины Mercedes и Skoda», — уточнили в пресс-службе инстанции.

Водители пошли в Ленинский районный суд, чтобы возместить ущерб: владелец чешского автомобиля просил взыскать с горадминистрации стоимость ремонта в размере 333 400 рублей, а собственник немецкой машины — 323 600 рублей.

В суде выяснилось, что аварийный участок теплосети ничейный. «При этом на администрацию города законом возложена обязанность по контролю за безопасностью эксплуатации бесхозяйного имущества и принятию его на учет», — подчеркнули в облсуде.

Иски были удовлетворены, апелляционные жалобы остались без удовлетворения. В итоге с администрации Екатеринбурга в совокупности взыскано более 677 тысяч рублей.