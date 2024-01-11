Мэрию Екатеринбурга наказали за машины, которые испортил гейзер кипятка

Свердловский областной суд поставил сегодня точку в деле 2021 года: тогда в июле в Екатеринбурге на улице Гоголя во время опрессовок неожиданно забил гейзер кипятка, из-за чего повреждения получили две стоявшие неподалеку иномарки.