Коммунальная авария в нижегородском «ледяном доме» устранена 11 января

Коммунальную аварию устранили в многоэтажке, расположенной на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе мэрии.
-По информации домоуправляющей компании Канавинского района, в настоящее время все утечки устранены, в доме нормальное теплоснабжение, — говорится в сообщении.
Напомним, в новогодние праздники в доме № 34 по улице Кольцевой начала протекать труба с горячей водой. В результате подвал здания затопило. Кроме того, в подъезде перестал работать лифт, появился иней на стенах, образовались ледяные наросты на полу.
Как ранее сообщали в домоуправляющей компании, 10 января коммунальщики приступили к работам и откачали воду из подвала. Затем была приостановлена подача теплоносителя, проведен ремонт поврежденного участка. В настоящее время все последствия аварии устранены.