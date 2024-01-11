Более 10 машин столкнулись на Мурманском шоссе под Петербургом

На Мурманском шоссе под Петербургом сейчас сложная дорожная обстановка. Трассу заметает снег, а под ним гололед. А еще дорогу преграждают более 10 машин, которые попали в ДТП. По словам очевидцев, их там произошло два. Об этом рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
— Первое ДТП произошло между фурой и легковушкой, которые встали на обочине. В дальнейшем из-за гололеда занесло самосвал, который ударился кабиной о грузовик, а дальше по инерции всех начало тащить и крутить, — отметил очевидец случившегося.
Судя по опубликованным видео, на одном участке трассы столкнулись как минимум девять автомобилей. Одна из легковушек оказалась опрокинута, а три грузовика развернуло на дороге. На втором участке шоссе две иномарки влетели в автобус, а еще две машины вылетели на обочину.