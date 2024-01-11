Прокуратура перечислила самые криминогенные районы Ленобласти

Положительная тенденция наблюдается уже в течение последних двух лет. В 2021 году число раскрытых преступлений составило 8,7 тыс., а в 2023 году это число выросло до 12 тыс. Относительно всего 47-го региона, уровень преступности снизился с 1495 преступлений на 100 тыс. жителей в 2022 году до 1310 преступлений в 2023 году.