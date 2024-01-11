Внезапная остановка эскалатора собрала толпу людей у станции метро «Балтийская»

Станция метро «Балтийская» была закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора, сообщили 11 января в пресс-службе метро Петербурга. Пассажиров попросили воспользоваться соседней станцией «Нарвская».
Однако многие жители не поспешили уходить далеко от «Балтийской». Спустя несколько минут стало известно, что станция работает в обычном режиме.
«Из-за капитального ремонта соседнего эскалатора другой остановился, один эскалатор не справляется с пассажиропотоком», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее стало известно, что сразу на двух оживленных станциях петербургского метро в конце декабря — начале января меняется режим работы вестибюлей. На «Балтийской» и «Площади Восстания» отремонтируют эскалаторы.
Так, с 30 декабря по 19 марта 2024 года наземный вестибюль «Балтийской» в рабочие дни будет закрыт на вход с 8:10 до 9:20 и ограничен с 17:00 до 19:00. На станции «Площадь Восстания» изменится режим работы вестибюля № 2 с выходом на Лиговский проспект и к Московскому вокзалу. С 9 по 11 января 2024 года вход в него будет закрыт с 8:00 до 9:30 и ограничен с 17:00 до 19:00, а 12 января его закроют с 8:00 до 9:30 и с 17:30 до 20:00.