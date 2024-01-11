Жители Риддера остались без воды из-за схода лавины, сообщает пресс-служба акимата.
«11 января в 09.30 поступила информация от ТОО “Компания ЛК ГЭС” о том, что прекращается подача воды потребителям из-за самопроизвольного схода лавин в ущелье реки Громатуха», — говорится в сообщении.
В акимате уточняют, что степень затора, который промывается естественным, определить невозможно.
«Дороги нет, протяженность, где могли сойти лавины около 45 км. В настоящее время идет запуск подземного водозабора, ведутся пусконаладочные работы. Давление составляет 1,5 кг, что обеспечивает первые этажи домов», — сообщили местные власти.
Накануне в ДЧС ВКО сообщали о том, что на трассе Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное произведен профилактический спуск лавин.