Два сотрудника телеканала Эквадора получили ранения при нападении террористов

«Это произошло, когда в 14 часов 10 минут мы были в прямом эфире, и мы были очень испуганы», — отметил ведущий телеканала. Он сообщил, что преступники с длинноствольным оружием силой проникли в студию, чтобы «мы сказали то, что они хотят».