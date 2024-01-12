Два сотрудника телеканала Эквадора получили ранения при нападении террористов

КАРАКАС, 12 января /ТАСС/. Один из журналистов эквадорского канала TC Televisiоn рассказал подробности нападении 9 января вооруженной группы террористов во время прямого эфира. Когда группа вооруженных людей в капюшонах ворвалась в студию канала «они выстрелили оператору в ногу, а другому в руку», — сообщил эквадорский журналист в видео, размещенном в четверг на сайте венесуэльского телеканала Globovisiоn.
«Это произошло, когда в 14 часов 10 минут мы были в прямом эфире, и мы были очень испуганы», — отметил ведущий телеканала. Он сообщил, что преступники с длинноствольным оружием силой проникли в студию, чтобы «мы сказали то, что они хотят».
«Это было чрезвычайно жестокое нападение спасибо полиции, которая проделала отличную работу», — сказал он.
Все 13 преступников в возрасте от 16 до 25 лет, совершивших нападение на телеканал, были арестованы, им предъявлено обвинение в терроризме.
После захвата в заложники сотрудников телеканала TC Televisiоn президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал 9 января указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки.