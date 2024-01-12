Брал драгоценности под расписку и сдавал в ломбард: в Приморье задержан мошенник-ювелир

Как рассказал начальник Следственного отдела ОМВД России по Надеждинскому району, устанавливается причастность подозреваемого к 17 эпизодам преступной деятельности. Схема мошенничества была проста и, как показала практика, опасна для своего «изобретателя». Фигурант работал в ремонтном бутике, брал ювелирные изделия и золото на лом для переплавки и починки. Взамен оставлял клиентам расписку. Однако вместо выполнения своих обязательств просто сдавал полученные драгоценности в ломбард, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.