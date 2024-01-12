Брал драгоценности под расписку и сдавал в ломбард: в Приморье задержан мошенник-ювелир

Целая серия заявлений от местных жителей поступила в отделение полиции одного из районов Приморья. Люди жаловались на бутик по ремонту ювелирных изделий, который принимал украшения на починку или переплавку, однако обратно хозяевам уже не возвращал. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказал начальник Следственного отдела ОМВД России по Надеждинскому району, устанавливается причастность подозреваемого к 17 эпизодам преступной деятельности. Схема мошенничества была проста и, как показала практика, опасна для своего «изобретателя». Фигурант работал в ремонтном бутике, брал ювелирные изделия и золото на лом для переплавки и починки. Взамен оставлял клиентам расписку. Однако вместо выполнения своих обязательств просто сдавал полученные драгоценности в ломбард, а деньгами распоряжался по своему усмотрению.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего мужчину, который подозревался в содеянном. Отпираться фигурант не стал и дал признательные показания.
Однако у правоохранителей есть предположение, что еще остались неустановленные жертвы преступника. Также нельзя исключать вероятность причастности мужчины к схожим деяниям в других районах Приморья.
Жителям, пострадавшим от действий горе-ювелира, рекомендуют обратиться в полицию с документами, подтверждающими факт передачи драгоценностей сотруднику мастерской.