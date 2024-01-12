Железногорец похитил у знакомых машину, телефон и деньги

В ходе разбирательств была установлена причастность задержанного к еще одному преступлению: распивая спиртное в компании знакомых, он похитил у 48-летнего хозяина квартиры кошелек с 20 тысячами и банковскими картами, а также сотовый телефон. Чужие деньги мужчина потратил на шампанское и продукты, а также выкупил из ломбарда заложенный им ранее мобильник.