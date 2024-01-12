Железногорец похитил у знакомых машину, телефон и деньги

Преступления были совершены в конце прошлого года.
Одной из жертв стал 45-летний мужчина. Он перед командировкой встретил знакомого, которого давно не видел. Они общались несколько дней, после чего второй проводил первого в аэропорт и обещал оставаться на связи.
Через пару дней потерпевший позвонил приятелю и попросил снять аккумулятор с его новой «Хонды» стоимостью 850 тысяч рублей и оставить в квартире сожительницы. Тот согласился, забрал у подруги ключ, но решил прокатиться на чужой иномарке.
«Во время поездки отзывчивому мужчине пришла идея, что владельцу машина пока не нужна. Он позвонил знакомому перекупщику и продал транспорт за 100 тысяч рублей, при этом все документы на машину находились в салоне», — рассказали в полиции.
В ходе разбирательств была установлена причастность задержанного к еще одному преступлению: распивая спиртное в компании знакомых, он похитил у 48-летнего хозяина квартиры кошелек с 20 тысячами и банковскими картами, а также сотовый телефон. Чужие деньги мужчина потратил на шампанское и продукты, а также выкупил из ломбарда заложенный им ранее мобильник.
В настоящее время в отношении железногорца возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража», он находится под подпиской о невыезде.