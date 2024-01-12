Омич вонзил нож в сердце знакомому во время застолья на январских праздниках

В региональном УМВД рассказали об убийстве 46-летнего мужчины на январских праздников. Происшествие случилось в Нефтяниках, в квартире по Проспекту Культуры.
6 января хозяин жилья пил алкоголь с двумя своими знакомыми. Во время застолья между гостями возник конфликт, во время которого один из них напал на другого с кухонным ножом. Мужчина получил удар в сердце и скончался на месте, а нападавший скрылся с места происшествия.
Полицейские задержали 61-летнего подозреваемого, который был неоднократно судим за кражи и преступления против личности. Своей вины фигурант отрицать не стал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.