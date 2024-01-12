Омич вонзил нож в сердце знакомому во время застолья на январских праздниках

6 января хозяин жилья пил алкоголь с двумя своими знакомыми. Во время застолья между гостями возник конфликт, во время которого один из них напал на другого с кухонным ножом. Мужчина получил удар в сердце и скончался на месте, а нападавший скрылся с места происшествия.