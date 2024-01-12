На Урале школьника, обвиняемого в двойном убийстве, оставили в СИЗО

В Екатеринбурге в Железнодорожном районном суде рассмотрели дело о продлении меры пресечения для 16-летнего подростка, который в ноябре 2023 года расправился с 14-летней подругой и ее 62-летней матерью. Напомним, тела были обнаружены в одной из многоэтажек на улице Билимбаевская 14 ноября.