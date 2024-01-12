Школьников из Владивостока наградили за поимку рецидивиста, похитившего девочку

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки медалями «За содействие» награждены ученики 11 класса владивостокской МБОУ «СОШ № 16» Степан Буряк и Максим Лафинчук. Осенью 2023 года старшеклассники помогли задержать преступника, пытавшегося затащить в лесной массив 9-летнюю девочку. Награда нашла своих героев, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на СУ СК по Приморскому краю.
Трагедия чуть не случилась 20 сентября. Ученица третьего класса Юля возвращалась домой после уроков, проходя мимо лесного массива, расположенного рядом со школой. Не успела она отойти далеко, как на нее напал 39-летний мужчина и силой потащил вглубь леса через кусты. Девочка кричала и сопротивлялась, но, разодрав в кровь руки, освободиться не могла. К счастью, рядом была еще одна ученица, которая позвонила отцу и рассказала об увиденном (мужчина сразу вызвал полицию). После этого девочка побежала обратно к школе и повторила все учителям.
Пока учителя занимались освобожденной школьницей, старшеклассники отправились на поиски фигуранта. Обнаружив мужчину, парни потребовали его пройти с ними и довели до здания школы.
Позже выяснилось, что преступник был неоднократно судим за воровство и посягательства на половую неприкосновенность. Теперь ему предъявлено обвинение тяжелее: похищение человека, покушение на убийство и вымогательство.
А с приходом нового года смелый поступок старшеклассников отмечен председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Степану Буряку и Максиму Лафинчуку в торжественной обстановке на территории школы вручили почетные награды. Также офицеры следственного комитета выразили признательность мамам ребят за достойное воспитание сыновей и подарили им цветы.