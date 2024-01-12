Школьников из Владивостока наградили за поимку рецидивиста, похитившего девочку

Трагедия чуть не случилась 20 сентября. Ученица третьего класса Юля возвращалась домой после уроков, проходя мимо лесного массива, расположенного рядом со школой. Не успела она отойти далеко, как на нее напал 39-летний мужчина и силой потащил вглубь леса через кусты. Девочка кричала и сопротивлялась, но, разодрав в кровь руки, освободиться не могла. К счастью, рядом была еще одна ученица, которая позвонила отцу и рассказала об увиденном (мужчина сразу вызвал полицию). После этого девочка побежала обратно к школе и повторила все учителям.