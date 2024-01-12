«Тогда пес вырвал кусок мяса с ноги, теперь все повторилось»: учительницу из Иркутска дважды покусали бездомные собаки

54-летняя учительница начальных классов из Иркутска Мария Хажеева не выходит на улицу без перцового баллончика. Она опасается бездомных собак, которые обитают во дворах жилых домов рядом с остановкой «23 школа» на улице 1-ая Советская. Четыре года назад женщина уже становилась жертвой агрессивных животных, когда возвращалась домой со школьной линейки с цветами. Укус был настолько сильным, что несколько месяцев Мария провела в больнице, пережила операцию и пересадку кожи на ноге. И вот новое происшествие. Подробности в материале КП-Иркутск.
Испугалась и схватила за ногу
Мария работает в школе № 26. От дома до остановки общественного транспорта добирается одним и тем же маршрутом, через дворы жилых домов.
— Все произошло 10 января, около семи часов утра. На улице не было ни единой души, — рассказывает Мария. — Я вышла за поворот и увидела лежащую на земле бездомную собаку. Она испугалась меня, резко соскочила со своего места. Я немного прошла вперед, а собака подбежала сзади и схватила меня за руку, а затем вцепилась в ногу. Хорошо, что я была одета в длинный пуховик и перчатки, она не сильно прокусила меня…
— Я знала, что место укуса собаки нужно обработать хозяйственным мылом. Но в это время в школе была только гардеробщица, у нее ничего на нашлось. Чуть позже я дошла до директора школы, рассказала о случившемся. Я понимала, что вести уроки не смогу. Сильно кружилась голова, болела нога. Мне обработали рану в медицинском кабинете, а затем отправили в травмпункт. Сидя в очереди к врачу, я с ужасом думала только обо одном: «Неужели все повторяется вновь?».
Не выходит на улицу без перцового баллончика
Дело в том, что четыре года назад Мария в этом же месте уже становилась жертвой бездомной собаки, когда 1 сентября возвращалась домой со школьной линейки с цветами. Животное пробежало мимо женщины и ни с того ни с сего схватила ее за ногу.
— Я была в капроновых колготках, собака буквально вырвала кусок мяса с ноги. Прохожие вызвали скорую помощь. В травмпункте мне обработали рану, неделю я ездила на перевязки. А потом оказалось, что у меня начал развиваться сепсис. Хирург провел операцию, затем произвел пересадку кожи. На ноге остался страшный шрам, — вспоминает Мария. — После случившегося я обращалась к правоохранительным органам, к соседям, писала в общедомовые чаты. Но безрезультатно! Бездомные собаки как бегали по дворам, так и продолжают бегать дальше, сбиваются в большие стаи. Видела несколько раз, что некоторые соседи их подкармливают…
После случившегося Мария приобрела перцовый баллончик для самозащиты и теперь никогда не выходит без него из дома. Но воспользоваться им в это страшное утро, 10-го января женщина просто не успела.
После осмотра врач утешил учительницу: рана оказалась не такой глубокой как в прошлый раз. Однако необходимо наблюдение. Теперь каждое утро перед работой женщина ездит на перевязки. Сколько времени понадобится для полного восстановления неизвестно.
— Я езжу в больницу на такси, но мне все равно приходится проходить по двору. Видела, что собака, которая напала на меня, также бегает по окрестностям. Я крепко сжимаю в руке баллончик и иду до машины. Страх теперь со мной остался навсегда!
Случившееся потрясло родителей второклассников, которых обучает Мария. Они обратились за помощью к общественникам и предали ситуацию огласке. Известно, что следователи СУ СК по Иркутской области завели уголовное дело по статье «Халатность».
— За период 2023 года и по настоящее время заявок на отлов собак без владельцев на территории школы № 26 в администрацию не поступало. Однако силами подрядных организаций в декабре 2023 года на прилегающих территориях осуществлен отлов шести собак без владельцев, — рассказали в ведомстве.
В соответствии с законодательством отловленные животные помещаются в приют, где проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животных, в том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация (кастрация), животному присваивается регистрационный номер. По истечении 20-ти дневного срока передержки животные, не проявляющие немотивированной агрессивности возвращаются на место прежнего обитания, за исключением мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев: территории образовательных учреждений, территории объектов здравоохранения, общественные территории, территории организаций, осуществляющих торговлю и оказание услуг общественного питания, розничных рынков, торгово-развлекательных центров, объекты транспортной инфраструктуры. По факту причинения вреда здоровью собаками без владельцев заявка передана подрядной организации для осуществления мероприятий по отлову.
— Также следует сообщить, что рядом со школой № 26 есть заброшенные здания, которые охраняются. Сотрудники администрации совместно с подрядной организацией неоднократно выезжали туда для осуществления отлова, но часть собак забегают на охраняемые территории. Сотрудники охраны отказываются дать доступ на объекты для осуществления отлова, — рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.