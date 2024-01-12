«Тогда пес вырвал кусок мяса с ноги, теперь все повторилось»: учительницу из Иркутска дважды покусали бездомные собаки

— Я знала, что место укуса собаки нужно обработать хозяйственным мылом. Но в это время в школе была только гардеробщица, у нее ничего на нашлось. Чуть позже я дошла до директора школы, рассказала о случившемся. Я понимала, что вести уроки не смогу. Сильно кружилась голова, болела нога. Мне обработали рану в медицинском кабинете, а затем отправили в травмпункт. Сидя в очереди к врачу, я с ужасом думала только обо одном: «Неужели все повторяется вновь?».