Семья 7-месячной девочки, умершей в поезде, выписана из больницы в Перми, рассказали perm.aif.ru в Минздраве по Пермскому краю.
«Мать двоих мальчиков отказалась от госпитализации. Пациенты находятся в стабильном состоянии», — пояснили в ведомстве.
Напомним, 9 января в поезде Москва — Чита в Пермском крае скончалась девочка, которой было 7 месяцев. У неё диагностировали грипп. Прибывшие на железнодорожную станцию в Кунгуре медики не смогли реанимировать ребёнка. Его родных (мама и братья тоже заразились гриппом) госпитализировали в местную больницу Кунгура, а в ночь на 10 января перевели в медучреждение Перми. Семья ездила в Москву отдохнуть в новогодние праздники.