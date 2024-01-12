Семья 7-месячной девочки, умершей в поезде, выписана из больницы в Перми

Напомним, 9 января в поезде Москва — Чита в Пермском крае скончалась девочка, которой было 7 месяцев. У неё диагностировали грипп. Прибывшие на железнодорожную станцию в Кунгуре медики не смогли реанимировать ребёнка. Его родных (мама и братья тоже заразились гриппом) госпитализировали в местную больницу Кунгура, а в ночь на 10 января перевели в медучреждение Перми. Семья ездила в Москву отдохнуть в новогодние праздники.