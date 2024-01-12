Гость Самары проснулся на улице в трусах и украл себе одежду

Молодой человек признал вину. Он рассказал, что выпивал, потом проснулся ночью на улице в трусах и кофте. Проходя по ул. Пензенской, парень увидел открытое окно на первом этаже одного из домов и влез в него. Он заметил спящих людей, взял лежавшие рядом с кроватью мужские джинсы и футболку, а также телефон в другой комнате. Кроме того, подозреваемый прихватил и обувь из прихожей. По словам гостя Самары, мобильник и тапочки он потерял по дороге в гостиницу.