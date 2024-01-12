Нанял киллеров? Отец 18 лет ждал убийцу сына из колонии, чтобы отомстить

Так два друга, сегодня таких назвали бы мажорами, беззаботно прожигали свою жизнь. Девушки, бары, алкоголь, вседозволенность. Возможно, именно разгульный образ жизни и привел в 1994 году парней на скамью подсудимых. Дмитрия осудили за разбой, Сергею инкриминировали групповое изнасилование. На тот момент друзьям было всего по 19 лет. Вот тут показания и начинают путаться. Одни уверяют, что молодые люди сели в одно время и даже отбывали наказание в одном исправительном учреждении. Другие заверяют, что срок нёс только Дмитрий, а Сергея богатые родители смогли «отмазать», что и могло стать причиной неприязни со стороны товарища. В правоохранительных органах, по понятным причинам, информацию не разглашают о том, кто, когда и где отбывал наказание — конфиденциальность.