Нанял киллеров? Отец 18 лет ждал убийцу сына из колонии, чтобы отомстить

История легко могла лечь в основу детективного романа. Сибиряк 18 лет не мог смириться с гибелью единственного сына и всё это время вынашивал план мести. И вот, дождавшись, когда виновник вышел на свободу из колонии, организовал самосуд. Но так ли всё было на самом деле? Попробуем разобраться в этой запутанной истории.
Детектив, да и только
Лихие 90-е, каждый выживал как мог. Для большинства мальчишек школой для выживания стала улица. Там-то и познакомились Дима и Серёжа. Ровесники сразу нашли общие увлечения и темы. Оба мальчика из обеспеченных семей.
Папа Димы Демьяшкина Владимир Гаврилович занимал серьезный пост в полиции, был в звании подполковника. В своих кругах человек очень известный и авторитетный. Отец Сергея занимал ещё более высокий пост — советник губернатора по экономическим вопросам. В те годы руководил регионом генерал Александр Лебедь. Неплохо шли дела у помощника и в бизнесе. Владимир Иванович Мирошниченко владел несколькими крупными торговыми центрами в Красноярске.
Так два друга, сегодня таких назвали бы мажорами, беззаботно прожигали свою жизнь. Девушки, бары, алкоголь, вседозволенность. Возможно, именно разгульный образ жизни и привел в 1994 году парней на скамью подсудимых. Дмитрия осудили за разбой, Сергею инкриминировали групповое изнасилование. На тот момент друзьям было всего по 19 лет. Вот тут показания и начинают путаться. Одни уверяют, что молодые люди сели в одно время и даже отбывали наказание в одном исправительном учреждении. Другие заверяют, что срок нёс только Дмитрий, а Сергея богатые родители смогли «отмазать», что и могло стать причиной неприязни со стороны товарища. В правоохранительных органах, по понятным причинам, информацию не разглашают о том, кто, когда и где отбывал наказание — конфиденциальность.
Расправа над другом
Дороги молодых людей разошлись в конце 90-х. Сергей пошёл по стопам отца и с его помощью подался в бизнес. Обзавёлся семьёй, вскоре у него родилась дочка. Дмитрий же после освобождения не мог найти себя и вновь угодил в «объятия» старых товарищей, попав в криминальный мир. Об успехах друга знал не понаслышке, город всё-таки небольшой, а бизнес у Сергея развивался неплохо. То ли желание наживы и лёгких денег, то ли жажда расправы и мести вновь столкнули Дмитрия с Сергеем.
16 декабря 1999 года семья младшего Мирошниченко собиралась на Новый год улететь в Арабские Эмираты. Глава семьи отлучился, в доме остались жена Алёна и 11-месячная дочь Полина. В этот момент в дом и пожаловали незваные гости.
Женщина открыла дверь и, не успев взглянуть на пришедших, получила удар. Позже она рассказала свёкру, что нападавшие требовали ключи от сейфа. У одного из грабителей в руках была двустволка, из которой он произвёл выстрел в стену. В стене запечатались две пули. В этот момент в квартиру вернулся Сергей. Между мужчинами завязалась драка, один из преступников стоял за дверью с ножом в руках. Сзади он напал на хозяина дома.
Забрав «добычу» — драгоценные украшения и несколько сотен долларов — злоумышленники скрылись. Но ненадолго, вскоре они были задержаны оперативниками «по горячим следам».
Позже на допросе Александр Бумага, который нанес удар ножом, будет уверять, что не хотел убивать. Сергей якобы сам упал на нож. В теле молодого человека было два ножевых удара — один со спины под лопатку. Второй прямо в сердце. Поверить таким доводам суд не мог.
Серый кардинал
Возникает вопрос: «А при чём тут Демьяшкин?» Позже выяснится, что именно он был идейным вдохновителем. С одним из нападавших, Вячеславом Трифоновым, мужчина познакомился ещё на зоне. Зная, что у друга детства имеются деньги, решил нажиться и навёл своих криминальных друзей на него.
Сам Демьяшкин в одном из интервью рассказывал, что о смерти товарища узнал от своей жены. Она же, в свою очередь, от полиции, куда Демьяшкина одного из первых вызвали на допрос. При этом Дмитрий говорил, что подельников практически не знает, что его оклеветали, дали ложные показания.
«Я на похороны друга пришёл, плакал. Потом на дне рождения его дочери был. Что же я совсем нелюдь? Сначала убить, а потом к его родным с соболезнованиями прийти», — говорил Дмитрий в своё оправдание.
«Такой психологический феномен, заставляющий преступника возвращаться на место своего преступления, является ярко выраженным и имеет несколько оснований. Для одних — это своего рода криминальная романтика, другие таким образом играют с собой, жертвами и правоохранительными органами. Вновь и вновь переживая ощущения, которые повышают в организме преступника уровень адреналина. Потом это прекрасная возможность узнать, как идёт следствие, по какому пути, кого подозревают. С этой целью могут втереться в доверие, войти в семью
Наказание неизбежно
Возможно, такое поведение преступника и помогло следователям выйти на его след. Приговором суда Бумага получил 22 года лишения свободы, Трифонов и Демьяшкин по 21 году колонии особого режима.
Попав за решётку, Дмитрий решил вести себя, как бывалый рецидивист, нарушая правила внутреннего распорядка. В открытом доступе имеется его апелляционная жалоба в суд по поводу отказа в условно-досрочном освобождении. Там дана подробная характеристика заключенного. Согласно ей, он девять раз привлекался администрацией исправительного учреждения к дисциплинарной ответственности, из них два раза с помещением в штрафной изолятор и один раз в карцер.
После этого Демьяшкин меняет манеру поведения и становится правопослушным осужденным. Участвует в жизни учреждения, не избегает общественных работ, даже новую профессию освоил в стенах колонии — «стропальщик 2 разряда», «подсобный рабочий». Был трудоустроен на строительном участке, к своим обязанностям относился положительно, за что неоднократно поощрялся. Кроме того, добровольно прошёл лечение от наркозависимости.
Позже Демьяшкин опять подал апелляцию, но в очередной раз получил отказ. Судья взяла в расчёт характеристику от сотрудника психологической лаборатории исправительного учреждения, в которой чёрным по белому было написано: «Нуждается в постоянном контроле и требует применения мер коррекционного характера».
Долгожданная свобода
И лишь с третьего раза Демьяшкин получает заветное УДО. Не досидев три года, он освобождается в апреле 2017 года. Желая завязать с криминалом, Дмитрий подался в строительный бизнес. Тут и старые связи отца помогли. И вроде бы жизнь стала налаживаться. Но волей судеб поселился вчерашний сиделец недалеко от отца покойного друга.
Мирошниченко-старший случайно увидел, как убийца его сына паркует во дворе авто.
«Глазам не поверил. Нас были обязаны предупредить, что его раньше срока отпускают. Но ни слова не сказали», — говорил в интервью телеканалу НТВ Владимир Иванович.
И как считает следствие, захотелось убитому горем отцу мести. Невестка после случившего инвалидом стала, да и он сам здоровье подорвал. А убийца жив и доволен. Несправедливо, считал он.
По оперативным данным, в ноябре 2017 года Владимир Иванович решил заказать кровного врага.
«Безутешный отец предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в сумме 1 млн руб. подыскать лиц, которые совершат убийство мужчины, лишившего жизни его сына. Получив от знакомого согласие, он передал ему часть денег в сумме 200 тысяч рублей. Впоследствии посредник нашел исполнителей, но через некоторое время они отказались от совершения преступления и обратились в полицию. Было проведено оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого посредник представил заказчику доказательства якобы совершенного преступления», — сообщили в Следственном комитете.
Что именно подтолкнуло наёмников обратиться в полицию, точно неизвестно, но пришли они с «явкой о повинной» сами в правоохранительные органы.
Постановочный спектакль
Инсценировку убийства разыграли, как по нотам. Для красноярских правоохранителей это не редкость. В деле с красноярским предпринимателем и экс-депутатом Анатолием Быковым подобную схему разыграли с заказом Паши Цветомузыки в своё время.
В местных СМИ вмиг разлетелась новость о том, что бизнесмен был похищен в центре города возле своего дома на Дубровинского с парковки. Позже сообщили, что сгоревшие останки Демьяшкина обнаружены в лесополосе.
Первое время в заказном убийстве обвиняли владельца алкогольного бизнеса, у которого с Демьяшкиным были натянутые отношения. По этому поводу даже официальную пресс-конференцию собирали. Настоящий заказчик поверил. Начал проверять по своим связям, как прошло убийство. Во время контрольной встречи с посредником Мирошниченко был задержан в своём офисе сотрудниками СОБРа.
Плач Ярославны
Свою вину Владимир Иванович категорически отрицал.
«Хотел напугать, а убивать цели не было. Никаких планов мести не вынашивал никогда», — говорил Мирошниченко.
Оправдывала Владимира Ивановича и его супруга, с которой он прожил более 40 лет в браке.
«Володя никогда никого не обижал. Неужели за столько лет мы бы не увидели его настрой на месть», — говорила супруга Нина Павловна. Правда, позже в интервью НТВ проговорилась, что характер у мужа всегда взрывной был и за семью на всё готов.
Спустя месяц после инсценировки убийства участники конфликта стали «героями» специальной программы на НТВ с Вадимом Такменёвым «Кровная месть».
Главным гостем стал Дмитрий Демьяшкин, на всю страну он заявил, что к убийству Сергея отношения не имеет.
«Меня силой в колонии заставили чистосердечное написать. Я никого не убивал. Восемь лет жалобы писал и всё безрезультатно. Вообще тех двоих, кто убивал Сергея, знать не знаю. Они меня оговорили. А извиняться к Мирошниченко не приходил, так они бы мне не поверили. Во время инсценировки, меня 6 дней на спецквартире прятали. Удивился, когда узнал, кто заказчик», — говорил Демьяшкин.
Правда, позже тоже допустил важную оговорку: «Я отсидел, пусть и он посидит».
Горбатого могила исправит
Заверяя на всю страну о своей порядочности, спустя четыре года, Демьяшкин доказал, что по УДО его зря всё-таки отпустили. В криминальных кругах было у него прозвище Лимон.
Летом 2022 года вместе с сообщниками забрал у знакомого предпринимателя 3 миллиона рублей. А спустя год суд отправил его вновь на зону сроком на 4,5 года в колонию строгого режима.
Мирошниченко подорвал своё здоровье ещё больше. Причём как физическое, так и психическое. Он проходит лечение в специализированном медицинском учреждении. Поэтому судебный процесс до сих пор не завершен, приговор не вынесен.