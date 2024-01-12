Под Черняховском инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колёсам авто, чей водитель возомнил себя «призрачным гонщиком»

Под Черняховском автоинспекторам пришлось стрелять по колёсам авто, чей водитель возомнил себя «призрачным гонщиком». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 12 января.
Экипаж ДПС на участке дороги Ушаково — Гаврилово подал сигнал об остановке водителю Opel для проверки документов. Мужчина, наоборот, набрал скорость и попытался скрыться.
«В ходе погони сотрудник ДПС произвёл несколько выстрелов из табельного оружия сначала в воздух, а затем по задним колесам автомобиля. После прицельного попадания в колесо скорость движения иномарки снизилась, и она остановилась. Водитель вёл себя агрессивно, отказываясь предоставлять документы», — рассказали в полиции.
Медосвидетельствование подтвердило, что 40-летний водитель был пьян. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования об остановке транспортного средства»), ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Нарушитель помещён в спецприемник, ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.
В Талпаках пара на легковушке пробила отбойник и убежала в лес, скрываясь от полицейской погони.