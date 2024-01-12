Под Черняховском инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колёсам авто, чей водитель возомнил себя «призрачным гонщиком»

Медосвидетельствование подтвердило, что 40-летний водитель был пьян. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования об остановке транспортного средства»), ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Нарушитель помещён в спецприемник, ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.