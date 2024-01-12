В Челябинской области мужчина пойдет под суд за разгром памятника бойцу СВО

Мужчину обвиняют в преступлении по части 1 статьи 243.4 УК РФ — это уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов. По этой статье ему грозит до 3 млн рублей штрафа или до трех лет лишения свободы.