В Челябинской области мужчина пойдет под суд за разгром памятника бойцу СВО

В Челябинской области будут судить 52-летнего вандала, в пьяном виде разгромившего памятник погибшему в СВО бойцу. Мужчина ночью пришел к Кузяшевской средней школе и арматурой сломал мемориал, посвященный местному жителю, с которым у злоумышленника был конфликт.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.
Мужчину обвиняют в преступлении по части 1 статьи 243.4 УК РФ — это уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов. По этой статье ему грозит до 3 млн рублей штрафа или до трех лет лишения свободы.