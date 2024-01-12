Верховный суд Башкирии огласил окончательный приговор Рамзилю Кучарбаеву. Министру строительства РБ изменили приговор на 7 лет 6 месяцев лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Как сообщают в объединенной пресс-службе судов РБ, рассмотрение в апелляции состоялось сегодня, 12 января. Судебная коллегия по уголовным делам определила изменить приговор в отношении Кучарбаева, чтобы учесть в нем наказание по первому делу, которые было вынесено в ноябре. Тогда министру дали три года колонии-поселения.
«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по пункту “в” части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, с наказанием по приговору Ленинского районного суда г. Уфы от 08 июня 2023 года (с учетом внесенных 16 ноября 2023 года изменений) Кучарбаеву назначено окончательное наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти в течение 3 лет», — сообщили по итогам решения.
В срок лишения свободы Кучарбаеву зачтено время его содержания под стражей.
В остальном приговор оставлен без изменений.