Скорая застряла на трамвайных путях и создала пробку на Московском проспекте

В Московском районе Петербурга машина скорой застряла на путях на пересечении Московского проспекта и Рощинской улицы и создала затор почти для десятка трамваев. Она простояла на них чуть более получаса, рассказали spb.kp.ru в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».
Утром 12 января жители Северной столицы не смогли добраться до работы вовремя. Скорая стояла на путях со включенной мигалкой, но никакой аварии не произошло. Через несколько минут после случившегося приехали спасатели, которые осмотрели место происшествия. Оказалось, что машина просто застряла и не могла проехать, с трамваями же все было в порядке.
— Время происшествия: 09:17 — 09:51. На Московском проспекте у Рощинской улицы машина скорой помощи, объезжая пробку, застряла на трамвайных путях, — уточнили spb.kp.ru в пресс-службе организации.
После этого специалисты вытащили машину из злополучного «капкана». Движение транспорта снова идет в обычном режиме.