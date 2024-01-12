Скорая застряла на трамвайных путях и создала пробку на Московском проспекте

Утром 12 января жители Северной столицы не смогли добраться до работы вовремя. Скорая стояла на путях со включенной мигалкой, но никакой аварии не произошло. Через несколько минут после случившегося приехали спасатели, которые осмотрели место происшествия. Оказалось, что машина просто застряла и не могла проехать, с трамваями же все было в порядке.