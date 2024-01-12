Директора школы под Воронежем отстранили от работы после драки с учительницей

Как следует из картотеки местного райсуда, руководителя школы осудили за нарушение трудового законодательства (ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ). Заседание состоялось в четверг, 11 января. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения. У директора школы есть право обжаловать приговор, которым педагог, вероятно, воспользуется.