Директора школы под Воронежем отстранили от работы после драки с учительницей

Об этом сообщило сетевое издание «МОЁ! Online» со ссылкой на информацию местных жителей.
Конфликт, перешедший в драку, произошел в ноябре 2022 года. Директор школы накинулась с кулаками на подчиненную. После инцидента учительнице пришлось обратиться за медицинской помощью.
Как следует из картотеки местного райсуда, руководителя школы осудили за нарушение трудового законодательства (ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ). Заседание состоялось в четверг, 11 января. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобные нарушения. У директора школы есть право обжаловать приговор, которым педагог, вероятно, воспользуется.