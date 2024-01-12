Минобороны впервые сообщило об уничтожении ВКС РФ ракет MALD

Ранее в этот день журнал Military Watch Magazine заявил, что Киев не сможет восстановить потери истребителей Су-27. По данным журнала, в последнее время ВСУ потеряли два или три истребителя Су-27. Эти самолеты долгое время считались самыми боеспособными в Европе. В Минобороны РФ 7 января сообщили, что система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбила два украинских самолета — Су-25 и Су-27.