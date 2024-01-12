На горнолыжном курорте в Миассе шарф ребенка затянуло в барабан подъемника

На горнолыжном курорте в Миассе (Челябинская область) шарф ребенка затянуло в барабан подъемника — мальчик после удушения находится в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что несчастный случай произошел днем 12 января на территории ГЛК «Солнечная долина».
Предварительно известно, что мальчик в сопровождении инструктора был на ленточном подъемнике, его шарф затянуло в барабан и придушило. До приезда реанимационной бригады первую помощь ему оказали в медпункте горнолыжного курорта.
В настоящее время в состоянии комы ребенок находится в горбольнице № 2 Миасса.