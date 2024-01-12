На борту самолета, выполнявшего рейс Ташкент — Стамбул, скончался пассажир

Ранее мы писали, что самолет, летевший из Ташкента в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров.
Выяснилось, что на борту самолёта Airways HY271 Ташкент — Стамбул умер 78-летний пассажир, который летел в Турцию на лечение от хронического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Турции.
Во время полета у гражданина случился сердечный приступ. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, пассажир скончался.
В посольстве сообщили, что тело погибшего отправлено в Узбекистан.