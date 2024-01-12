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На борту самолета, выполнявшего рейс Ташкент — Стамбул, скончался пассажир

Пожилой мужчина летел в Турцию на лечение.
Источник: Uznews

Ранее мы писали, что самолет, летевший из Ташкента в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре из-за резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров.

Выяснилось, что на борту самолёта Airways HY271 Ташкент — Стамбул умер 78-летний пассажир, который летел в Турцию на лечение от хронического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Турции.

Во время полета у гражданина случился сердечный приступ. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, пассажир скончался.

В посольстве сообщили, что тело погибшего отправлено в Узбекистан.