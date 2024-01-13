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В Белгородской области за сутки зафиксировали 56 прилетов со стороны ВСУ

ТАСС, 13 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 56 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью БПЛА.
Украина
Источник: AP 2023

В результате атак в селе Гора-Подол было нарушено электроснабжение, в селе Козинка повреждены пять гражданских автомобилей, в Белгородском районе после работы ПВО повреждены два дома и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Из ствольной артиллерии обстреляли село Гора-Подол. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено», — написал он.

Село Козинка в Грайворонском городском округе ВСУ атаковали с помощью шести дронов-камикадзе. Пострадавших нет, повреждены пять гражданских автомобилей. В селе Пороз обезврежено сброшенное с БПЛА взрывное устройство.

В Белгородском районе по селу Устинка выпущено три артиллерийских снаряда, в селах Солнцевка, Щетиновка, Журавлевка с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству. Также Журавлевку атаковали двумя дронами-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

Также в Белгородском районе после работы ПВО зафиксированы разрушения. «Выявлены повреждения в поселке Разумное: в одном частном домовладении выбиты окна. В поселке Новосадовый пострадал один автомобиль. В поселке Майский в частном домовладении выбиты окна», — сообщил Гладков.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок посажен и обезврежен дрон-камикадзе, также с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли село Вериговка — установлено семь прилетов. В Волоконовском районе по хутору Старому выпущено четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка и хуторе Балки зафиксировано по два прилета минометных снарядов, в поселке Красное и селе Муром — семь и пять минометных снарядов. Также в Муроме упал дрон-камикадзе. Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор.