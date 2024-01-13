В Белгородской области за сутки зафиксировали 56 прилетов со стороны ВСУ

В Борисовском районе в селе Богун-Городок посажен и обезврежен дрон-камикадзе, также с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли село Вериговка — установлено семь прилетов. В Волоконовском районе по хутору Старому выпущено четыре минометных снаряда и 15 гранатометных выстрелов. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка и хуторе Балки зафиксировано по два прилета минометных снарядов, в поселке Красное и селе Муром — семь и пять минометных снарядов. Также в Муроме упал дрон-камикадзе. Пострадавших и повреждений нет, отметил губернатор.