Число погибших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек

Скончался еще один пострадавший в результате страшной аварии с автобусом в Нижегородской области. Таким образом, общее число жертв аварии выросло до двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
— Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной дорог, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Медики сделали все возможное. Выражаем соболезнования родным и близким, — заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, вечером 12 января на пятом километре объездной города Кстово в Нижегородской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате происшествия один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу.