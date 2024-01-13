Что известно о пожаре на складе Wildberries в Петербурге

На складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на площади 70 тыс. кв. м. Ему присвоили наивысший — пятый — номер сложности. В оперативных службах ТАСС сообщили, что предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.