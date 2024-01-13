Что известно о пожаре на складе Wildberries в Петербурге

Что произошло
Информация о пожаре поступила в 07:42 мск.
Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 50 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м.
Пожару присвоили наивысший — пятый — номер сложности.
Площадь обрушения составила порядка 50 тыс. кв. м.
К тушению пожара привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.
В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию.
Сведения о пострадавших не поступали.
В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров компенсирует продавцам.
Причина пожара
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
В оперативных службах рассказали, что пожарная сигнализация была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания.
Объект официально не введен в эксплуатацию, в Росреестре он не значится, поэтому находился вне поля зрения контрольно-надзорных органов.