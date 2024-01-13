Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Воздушная тревога в соседней республике звучит каждый день, иногда — по всей стране.