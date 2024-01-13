На фоне пожара на складе Wildberries в Шушарах активизировались мошенники

Близкие не могут связаться с членами семей, адресаты не отвечают на телефонные звонки. В мессенджеры родственников поступают сообщения от неизвестных лиц, которые за деньги предлагают предоставить им список пострадавших и эвакуированных. В сообщениях злоумышленники указывают, что отправят перечень за «небольшую плату», сумму сразу не называют. При этом мошенники уверяют близких, что интересующий их человек внесен в список.



Прежде 78.ru стало известно о пропаже без вести мужчины в возрасте 20 лет. Мать не может связаться с работником склада, несмотря на то, что гудок идет.



Ранее сообщалось, что сумма ущерба пожара на складском объекте может составить 10−11 млрд рублей.



