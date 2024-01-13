Вынесен приговор девушке, которая прыгала на крыше чужой машины

Ночью жительница одного из домов на ул. Лобанка проснулась от сработавшей автомобильной сигнализации и криков во дворе. Она выглянула в окно и увидела компанию молодых людей. Одна из девушек в тот момент спрыгивала с припаркованного Saab. Выйдя на улицу, минчанка увидела, что кузов транспортного средства имеет повреждения, о чем незамедлительно сообщила в милицию. Подозреваемую вскоре задержали. Она пояснила, что употребляла спиртные напитки со своими знакомыми и плохо помнит события той ночи. Причиненный владельцу автомобиля ущерб составил без малого 1 780 рублей. В отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело.
— Обвиняемая учится в школе, — прокомментировала помощник прокурора Фрунзенского района Ульяна Тишкевич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал ее виновной в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве), и на основании ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год. Кроме того, суд обязал ее возместить потерпевшему причиненный ущерб.