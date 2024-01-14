Землетрясение магнитудой 4.2 произошло сегодня утром недалеко от Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
В 6:57 часов утра были зафиксированы толчки на расстоянии в 140 км от села Малая Кема Приморского края. Землетрясение произошло на глубине 291.8 км.
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Землетрясение магнитудой 4.2 произошло сегодня утром недалеко от Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.
В 6:57 часов утра были зафиксированы толчки на расстоянии в 140 км от села Малая Кема Приморского края. Землетрясение произошло на глубине 291.8 км.