В Красноярском крае девочка получила серьезные травмы, катаясь на плюшке

В Емельяновском районе, катаясь на тюбинге, 13-летняя девочка получила серьезные травмы и ее госпитализировали.
Полицейскими установлено, что накануне, днем 13 января, вместе с подружкой она пошла кататься на тюбинге с необорудованной горки.
Надувные санки покатились с большой скоростью, девочку подбросило, и она выпала из ледянки, получив серьезные травмы. Ребенка увезли в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, это второй случай, который произошел 13 января на несанкционированных горках. В Красноярске в этот же день, катаясь с горки тоже на тюбинге, погиб 14-летний подросток. Он упал с 15-метрового обрыва и скончался на месте до приезда скорой.
Полицейские предупреждают об опасности катания на плюшках. Они развивают при спуске по склону огромную скорость, и управлять ими невозможно.
Родителей просят не допускать катание детей на тюбингах с необорудованных стихийных горок.