В Красноярском крае девочка получила серьезные травмы, катаясь на плюшке

Напомним, это второй случай, который произошел 13 января на несанкционированных горках. В Красноярске в этот же день, катаясь с горки тоже на тюбинге, погиб 14-летний подросток. Он упал с 15-метрового обрыва и скончался на месте до приезда скорой.