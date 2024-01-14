Мужчину застрелили у подъезда в Усть-Каменогорске

Как сообщает пресс-служба ДП ВКО, тревожный звонок поступил на канал 102 Усть-Каменогорска вчера, 13 января. Звонивший сообщил, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови. Приехавшие полицейские обнаружили тело мужчины, который, по предварительным данным, скончался от огнестрельного ранения. Стражи порядка в течение 10 минут задержали подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.