ДТП с участием 15 авто произошло в Акмолинской области

Полицейские убедительно просят граждан соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду. Тем самым вы сохраните свою жизнь и жизнь пассажиров в безопасности.