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ДТП с участием 15 авто произошло в Акмолинской области

14 января около 11:57 на а/д «Астана-Петропавловск», на 150-м км в направлении г. Астаны, вблизи поселка Жанаталап произошло ДТП.

Ввиду неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из г. Щучинск были сопровождены экипажем «Тулпар 503», пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Стражи порядка предварительно установили, что участниками ДТП стали порядка 15 авто из-за несоблюдения дистанции. Погибших и пострадавших не было.

Стоит отметить, что за выходные дни из-за плохих погодных условий на территории Акмолинской области полицейскими экипажами были сопровождены около 600 транспортных средств.

Полицейские убедительно просят граждан соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду. Тем самым вы сохраните свою жизнь и жизнь пассажиров в безопасности.