ДТП с участием 15 авто произошло в Акмолинской области

Ввиду неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из г. Щучинск были сопровождены экипажем «Тулпар 503», пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.
Стражи порядка предварительно установили, что участниками ДТП стали порядка 15 авто из-за несоблюдения дистанции. Погибших и пострадавших не было.
Стоит отметить, что за выходные дни из-за плохих погодных условий на территории Акмолинской области полицейскими экипажами были сопровождены около 600 транспортных средств.
Полицейские убедительно просят граждан соблюдать установленную скорость движения, интервал и дистанцию, также внимательно следить за уведомлениями экстренных служб об ограничении движения и стараться не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду. Тем самым вы сохраните свою жизнь и жизнь пассажиров в безопасности.