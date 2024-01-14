Белоруска купила себе шубу под Новый год, но пошла в милицию

На интернет-страничке магазина было много отзывов, юридический адрес компании, что также убедило белоруску. Также продавец пообещал, что если шуба не подойдет, то деньги женщине вернут. Однако после перевода всей суммы на банковский расчетный счет в качестве стопроцентной предоплаты белоруска так и не дождалась своей покупки.