В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере” Уголовного кодекса республики», — добавили в пресс-службе Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.