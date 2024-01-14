В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Житель Наманганской области пытался вывезти в соседний Кыргызстан почти 80 млн рублей. Контрабандиста задержали сотрудники Службы государственной безопасности республики, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Наманганской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 79, 995 млн российских рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, злоумышленником оказался местный житель, который пытался незаконно переправить в Кыргызстан российскую валюту, спрятанную в трех полиэтиленовых мешках в тайнике автомобиля.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере” Уголовного кодекса республики», — добавили в пресс-службе Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.