МО РФ: Боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Бой произошел в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. Тогда 12 штурмовиков ВСУ атаковали российский опорный пункт, но навстречу им вышел один из бойцов — Иван Калашников. Его четыре боевых товарища вели огонь с флангов. Мужество российских бойцов заставило украинских штурмовиков бежать. За подвиг Калашников получил Золотую Звезду Героя России, а его товарищи, участвовавшие в том бою, награждены орденами Мужества.