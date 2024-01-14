МО РФ: Боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

Бой произошел в районе населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. Тогда 12 штурмовиков ВСУ атаковали российский опорный пункт, но навстречу им вышел один из бойцов — Иван Калашников. Его четыре боевых товарища вели огонь с флангов. Мужество российских бойцов заставило украинских штурмовиков бежать. За подвиг Калашников получил Золотую Звезду Героя России, а его товарищи, участвовавшие в том бою, награждены орденами Мужества.
— Все наши бойцы из Бурятии, все настроены были, никто не бежал, не отмазался, назад не хотел, — приводит слова Калашникова Telegram-канал «Минобороны России».
19 декабря президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти Героям РФ, которые проявили себя в ходе специальной военной операции на Украине.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды российским военным, которые смогли уничтожить 32 украинских танка.