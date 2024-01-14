Заявлено о гибели подполковника из Омска на СВО

Уточняется, что после призыва в рамках частичной мобилизации Иван Петрович Ларькин командовал танковым батальоном в Донецке. Его не стало 24 декабря 2023 года в результате ранений, полученных непосредственно в бою, уточняют в администрации муниципального объединения, посмертно военнослужащий представлен к ордену Мужества. Обнародовано, что в последний путь Ивана Петровича Ларькина проводят 14 января 2024 года, мероприятие пройдет на территории Борисовской школы.