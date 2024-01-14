«Дети избили малыша»: на видео из детсада в Атырауской области отреагировали в полиции

Telegram-канал Atyrau Online опубликовал видео, на кадрах которого дети во время тихого часа бьют ребенка, лежащего в кровати.
«Дети разбудили спящего мальчика и избили его. Долгое время на плач ребенка никто не реагировал. Позже об этом узнали родители мальчика, который говорит с трудом. (…) Воспитательница призналась, что в это время сидела с коллегами», — говорится в публикации.
В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области рассказали корреспонденту NUR.KZ, что по данному факту назначена судебная-медицинская экспертиза.
«В настоящее время полиция допрашивает всех участников и начала всестороннее расследование», — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее в Рудном подростки играли в футбол, когда на площадку зашел мужчина и ударил одного из мальчиков кулаком в челюсть. В Актау родители воспитанника детсада заявили, что его избила воспитатель. В гороно сообщили, что для проведения проверки направлено письмо в правоохранительные органы. Также ребенка с сотрясением мозга из дома экстренно госпитализировали в больницу в Алматинской области. Он был найден благодаря работе мобильных групп, организованных для защиты детей.