В Советске на Гончарова загорелся пивной салон (фото, видео)

По словам местной жительницы, причиной возгорания стала старая проводка в здании. «Мой муж работает барменом в этом салоне. Как только он узнал, что салон горит, он сразу выехал на место. Когда пожарные закончили работу, ему сказали, что причина возгорания на втором этаже. <…> Уже не первый раз горит здание. Многие жалуются на проводку, ничего из-за неё не работает», — рассказала «Клопс» девушка.