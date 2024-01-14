В Советске на Гончарова загорелся пивной салон (фото, видео)

В Советске на улице Гончарова в воскресенье, 14 января, загорелся пивной салон. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент — Советск» в «ВКонтакте».
«Горит пивной клуб на ул. Гончарова, 2А. На месте работают огнеборцы Советска и Немана», — говорится в публикации.
По словам местной жительницы, причиной возгорания стала старая проводка в здании. «Мой муж работает барменом в этом салоне. Как только он узнал, что салон горит, он сразу выехал на место. Когда пожарные закончили работу, ему сказали, что причина возгорания на втором этаже. <…> Уже не первый раз горит здание. Многие жалуются на проводку, ничего из-за неё не работает», — рассказала «Клопс» девушка.
Другие подробности пожара не приводятся, о пострадавших не сообщается.