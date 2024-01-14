Авария с участием полиции произошла в Алматы: двух сотрудников забрали на скорой

Он врезался в бордюр, затем пересек проспект, где столкнулся с автобусом. Несмотря на столкновение автомобиль продолжил движение и снова въехал на бордюр, отчего подскочил и в воздухе опрокинулся на автомобиль сотрудников полиции спецбатальона.