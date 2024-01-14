Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате

Как уточняется, дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно — выдавливание резинового компенсатора с наполнителем. В связи с чем на 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде (Справочно: в 2023 году по г. Алматы отремонтированы деформационные швы на 6 мостах.).