Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате

Отмечается, что строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по пр. Райымбека западнее ул. Ашимова проводились в 2014—2015 гг..
«Совместно со специалистами ТОО “Казахский Промтранспроект” осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно, в летний период наоборот».
Как уточняется, дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно — выдавливание резинового компенсатора с наполнителем. В связи с чем на 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде (Справочно: в 2023 году по г. Алматы отремонтированы деформационные швы на 6 мостах.).
«На сегодняшний день причин к ограничению движения по эстакаде не выявлено. Специалистами проводятся предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения. Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим (40 км/ч)».
Дополнительная информация будет предоставлена после получения заключений от специалистов.