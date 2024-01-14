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В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Не менее двух домов горят в исландском городе Гриндавик, поскольку лава от начавшегося в воскресенье извержения вулкана достигла построек, сообщает национальная телекомпания RUV.

Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Как минимум два дома в Гриндавике в настоящее время горят», — сообщает телекомпания.

RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера.

По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина.

Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.