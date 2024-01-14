В исландском Гриндавике из-за извержения вулкана загорелись дома

Ранее в воскресенье извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
RUV сообщает также со ссылкой на специалиста по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикта Халльдоурссона, что защитные барьеры, хотя они еще не достроены полностью, сдержали большую часть лавы, ее потоки прошли вдоль барьера.
По данным телекомпании, рядом с городом открылась вторая трещина.
Еще в ноябре исландские СМИ сообщил, что власти страны эвакуировали город Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, из-за скопления под городом большого количества магмы после серии землетрясений.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет, 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.