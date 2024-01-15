Губернатор Старовойт сообщил о трех сбитых над Курской областью ракетах

«По предварительной информации над территорией Фатежского района дежурными средствами противовоздушной обороны сбиты три украинские ракеты», — написал Старовойт в своем Telegram-канале. Ранее сегодня он также сообщал о работе ПВО над Курском и Курским районом.
Накануне, 14 января, атаке украинских беспилотников подвергся поселок Теткино Курской области. Роман Старовойт сообщал об одном пострадавшем — мужчина получил осколочное ранение средней степени тяжести. Также в результате атаки были выбиты окна в двух домовладениях.