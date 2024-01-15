СК РФ: подорвавший железную дорогу в Рязанской области планировал еще один теракт

11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги, были повреждены 15 вагонов. Приблизительный ущерб грузоотправителю составил более 800 тыс. рублей, ОАО «РЖД» — свыше 30 млн рублей. Совместно с оперативными службами следователи установили причастность к преступлению Сидики, который имеет российское и итальянское гражданства. Мужчина признал вину в этом преступлении.