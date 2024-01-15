Полиция Владивостока просит помощи в установлении личности мужчины

Неизвестный мужчина был обнаружен на улице Тобольская, 10 еще 9 января. На вид ему 50−60 лет, телосложение среднее, волосы русые. Из особых примет — шрам на руке. Судя по фотографии из ориентировки, мужчина на данный момент находится в больнице.