В Кизеле пройдет прощание с двумя погибшими в СВО земляками

Кизел в течение двух ближайших дней будет прощаться с земляками, погибшими в ходе проведения спецоперации. Церемонии прощания пройдут в городском Дворце культуры.
В администрации города сообщили о гибели в СВО при исполнении воинского долга — Хайруллина Данила Альбертовича 1999 года рождения и Иванова Андрея Владимировича 1970 года рождения.
Прощание с Данилой Хайруллиным пройдет 15 января в 12:00, Андреем Ивановым — 16 января в 11:00.
Администрации города Кизела приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в ходе проведения СВО земляков.