В Мексике обнаружили более 700 нелегальных мигрантов на складе

Число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.