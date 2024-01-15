Участник шоу «Голос. Дети» сломал позвоночник под Воронежем

Участник 5 сезона шоу «Голос. Дети» попал в аварию на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области и получил серьезную травму позвоночника и ушиб мозга, данные портала «StarHit».
Речь о 20-летнем Вадиме Якушеве родом из Петрозаводска.
Происшествие случилось 30 декабря. Парень направлялся из Карелии в Пятигорск, чтобы встретить праздники с семьей.
Около 18:00 водитель за рулем «Mercedes-Benz» совершил разворот на оживленной трассе, не убедившись в безопасности маневра. В результате автомобиль врезался в «Nissan», в котором находился Вадим, его мать и три пассажира 18, 19 и 20 лет.
Артиста госпитализировали. Позже у парня диагностировали перелом позвоночника и ушиб мозга.
По словам матери пострадавшего, он пребывает в больнице, где продолжает лечение. Якушев в сознании, его конечности подвижны. Прогноз на восстановление есть, но он займет много времени.